Des travaux de restructuration du Centre de formation et d’apprentissage, à Kébili, ont démarré, vendredi, pour un coût de 10 millions de dinars. Le projet prévoit la rénovation des bâtiments et des équipements et la formation des cadres et agents, explique le directeur du centre, Anouar El-Karous.

Les travaux devront se poursuivre, durant un an et demi, à deux ans. Le coût du projet pourrait être révisé à la hausse pour atteindre, au final, 15 MDT, à cause de la hausse du prix des matériaux de construction et de la main-d’œuvre, par rapport à 2014, date de la programmation du projet. Ce décalage serait dû à des problèmes liés aux travaux de construction, selon la même source.

La formation dispensée par le centre se poursuivra, dans un autre local qui sera loué, le temps de parachever les travaux.

Le projet de restructuration du centre devra permettre de promouvoir la formation et d’en créer de nouvelles qui soient adaptées aux besoins du marché, dont la soudure et la climatisation commerciale.

Les diplômes attribués évolueront du certificat de compétence professionnelle au certificat d’aptitude technique et professionnelle, dans les spécialités de cuisine, pâtisserie et couture.

Le centre poursuit, par ailleurs, la formation en énergie solaire, en collaboration avec le centre allemand de l’environnement, au sein d’une unité itinérante, à travers le gouvernorat de Kébili et dans les régions avoisinantes.