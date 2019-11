La création de l’association FOREX Maghreb a été annoncée officiellement, jeudi 7 novembre, à l’occasion du congrès annuel de FOREX club Tunisie. Cette nouvelle structure fonctionnera conformément à une feuille de route claire tout en œuvrant à la création de la monnaie cryptée ” dinar “, selon le vice-président de Forex Tunisie, Hatem Zaara.

Cette monnaie pourrait avoir des dimensions maghrébines et contribuer à l’impulsion de la croissance en Tunisie et à la résolutions de certaines difficultés entravant la coopération maghrébine à l’instar des les obstacles douaniers et politiques, a-t-il dit dans une déclaration aux médias.

Il a souligné que les citoyens maghrébins aspirent à bénéficier des avancées enregistrées dans le domaine de la monétique particulièrement au niveau des opérations bancaires entre les différents pays.

Zaara a fait savoir que le FMI (Fonds Monétaire International) et les organisations internationales encouragent cette initiative (création Forex Maghreb), la première du genre.

Pour sa part, le gouverneur de la Banque centrale de Tunisie (BCT), Marouane Abassi, a évoqué l’initiative tunisienne lancée depuis une année et visant à réactiver les relations entre les banques maghrébines.

A cet égard, les gouverneurs des Banques centrales de la région ont commencé à travailler sur plusieurs axes, dont la compréhension du développement technologique du secteur monétique, l’inclusion financière via les nouvelles technologies et les analyses des institutions financières.

Abassi a fait savoir qu’à partir de l’année prochaine, une rencontre de ces gouverneurs sera organisée, afin de mettre en place une stratégie de travail commune pour la prochaine période.

La BCT étudie actuellement, les moyens de suivre les différents développements technologiques dans les secteurs financier et monétaire, tout en préservant la monnaie nationale et en œuvrant à réaliser l’intégration monétique et à développer les applications utilisées.