Plus de 20 banques, compagnies d’assurance, sociétés de crédits et institutions d’appui financier (sicars, sociétés de recouvrement, fonds d’investissement,..) participent à la première édition du salon des services financiers et de l’investissement à Gabès.

Le salon, qui se poursuit jusqu’au 10 novembre, est organisé par l’Association Professionnelle Tunisienne des Banques et des Etablissements Financiers (APTBEF) en collaboration avec l’Association Tunisienne des Investisseurs en Capital (ATIC).

Au programme, des stands d’exposition, des workshop B to B ainsi que des conférences professionnelles dont un atelier sur FinInvest, première plateforme dédiée aux startup dans le sud tunisien et s’attache à renforcer la coordination entre startup, business-man, business-women et chefs d’entreprises.