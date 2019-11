Selon Donald Blome, ambassadeur des Etats-Unis en Tunisie, Sfax est la plus grande ville économique de la Tunisie et que ce gouvernorat est l’un des plus gros exportateurs sur le marché américain. Ce statut devait s’accroître à l’avenir, pense le diplomate américain.

Lors d’une rencontre de presse tenue à Sfax en marge d’une réception de réseautage pour les diplômés des programmes d’échanges financés par les Etats-Unis, Blome a ajouté que les Etats-Unis avaient fourni à la Tunisie un soutien financier de 1,4 milliard de dollars, depuis la révolution, dans le cadre de la coopération économique entre les deux pays. Il a souligné que la prospérité économique provenait principalement du secteur privé et que les liens entre les Etats-Unis d’Amérique et la Tunisie dans le secteur privé tendaient vers le développement et la croissance.

Il a indiqué d’autre part que tous les programmes de coopération et de partenariat entre les Etats-Unis et la Tunisie, qu’ils soient d’ordre sécuritaire ou économique, étaient conformes à la souveraineté de l’Etat tunisien, avec le consentement de la partie tunisienne et ses priorités définies, y compris la mise en place d’un système électronique de contrôle des frontières entre la Tunisie et la Libye.