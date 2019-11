Dans son dernier rapport sur le transport maritime mondial publié récemment, la Conférence des Nations unies sur le commerce et le développement (CNUCED) salue le développement remarquable du port de Tanger Med au Maroc.

En effet, TangerMed, qui a démarré ses activités en 2007, explique la CNUCED, a enregistré la plus forte variation dans son index lors des dix premières années de service, s’élevant à 3,5 millions de conteneurs standard, ce qui a permis au Maroc de renforcer sa connectivité maritime.

Du coup, le Royaume chérifien est classé actuellement au 15ème rang mondial de l’index de la connectivité, mais premier en Afrique avec 71,5. Il s’agit de la plus forte progression parmi les pays africains depuis le lancement de la publication de l’indice, son score ayant augmenté de 661% entre 2004 et 2018, rapportent les médias marocains.

Et ce n’est pas tout, car la nouvelle plateforme, TangerMed 2, inaugurée le 28 juin 2019, porte la capacité des terminaux à conteneurs du complexe marocain Tanger Med à 9 millions d’équivalents vingt pieds (EVP) et en fait le premier port africain pour les conteneurs (devant Port Saïd, en Egypte, et Durban, en Afrique du Sud) et le premier port en Méditerranée en termes de capacité.