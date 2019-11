Aucune banque tunisienne ne figure dans le Top 50 des banques africaines, selon le dernier classement des 200 premières banques africaines, publié par l’hebdomadaire Jeune Afrique.

Toutefois, 10 banques tunisiennes sont citées par ce classement qui répartit les groupes bancaires du continent, selon le total de leurs bilans. Il s’agit de la BIAT (qui occupe la 55ème position avec un total bilan de 5,260 milliards de dollars), de la BH Bank (qui arrive 71ème avec un total de bilan de 3,958 milliards de dollars).

La Banque nationale agricole est classée 74ème avec un total bilan de 3,833 milliards de dollars, suivie par la Société tunisienne de banque (77ème), avec un total de bilan de l’ordre de 3,495 milliards de dollars.

Amen Bank se classe à la 89ème position (2,928 milliards de dollars), puis Attijari bank Tunisie qui arrive 91ème (2,847 milliards de dollars).

Dans ce classement figurent aussi l’Arab Tunisian Bank (118ème), la Banque de Tunisie (120ème), l’Union internationale de Banques (122ème), l’Union bancaire pour le commerce et l’industrie (164ème) et Banque Zitouna (181ème).

Le Top 5 de ce classement est dominé par les banques sud-africaines. Il s’agit de la Standard Bank Group (qui arrive en tête du classement), Firstrand Banking Group (2ème), Standard Bank Of South Africa (3ème) et ABSA Bank (5ème). La quatrième place est occupée par la Banque égyptienne, National Bank Of Egypt.

A l’échelle régionale, parmi les 50 premières banques de l’Afrique du Nord, on trouve 9 banques tunisiennes. Il s’agit de la BIAT (23ème), BH Bank ( 28ème), Banque Nationale Agricole (29ème), Société tunisienne de banque (30ème), Amen Bank (36ème), Attijari bank Tunisie (38ème), Arab Tunisian Bank (46ème), Banque de Tunisie (47ème) et l’Union internationale de Banques (48ème).

Dans le classement des 50 établissements bancaires africains les plus rentables, une seule banque tunisienne est citée. Il s’agit de la BH Bank qui arrive 21ème.

Dans le classement des 50 banques africaines les plus prêteuses, figurent 8 banques tunisiennes, à savoir la BH Bank (4ème ), la Banque de Tunisie (9ème), la Banque nationale agricole (11ème), la Société tunisienne de banque (13ème), l’Amen Bank (15ème), l’Union bancaire pour le commerce et l’industrie (17ème), la BIAT (29ème) et Banque Zitouna (42ème).