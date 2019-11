Le Tunindex a débuté la séance de lundi dans le rouge, affichant une légère baisse de 0,01% avec 6 992.52 points dans un volume total d’échanges de 0,953 millions de dinars (MD), selon l’intermédiaire en bourse MCP.

Dans le vert, le titre ENNAKL AUTOMOBILES grimpe de 2,63% à 11,70 D, suivie par SAM et TUNIS RE qui gagnent respectivement 2,61% et 2,33%, à 3,93 D et 7,46 D.

A la baisse, le titre ICF chute de 5,37% à 132 D, tout comme AETECH et SERVICOM, qui enregistrent une baisse respective de 3,44% et 3,03% à 0,28 D et 0,64 D.S