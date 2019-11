Le Groupe PSA et FCA envisagent de s’associer pour constituer un leader mondial pour une nouvelle ère de mobilité durable

Les discussions ont ouvert la voie à la création d’un nouveau groupe d’envergure mondiale détenue à 50% par les actionnaires du Groupe PSA et à 50% par les actionnaires de FCA. Dans un environnement en mutation rapide, confronté à de nouveaux défis en matière de mobilité connectée, électrifiée, partagée et autonome, l’entité combinée tirerait parti de sa forte présence mondiale en R & D et de son écosystème pour favoriser l’innovation et relever ces défis avec rapidité et efficacité.

• La combinaison créerait le 4ème plus grand OEM mondial en termes de ventes unitaires annuelles (8,7 millions de véhicules)

• Au départ, la société issue du regroupement réaliserait l’une des marges les plus élevées des marchés sur lesquels elle opérerait, en s’appuyant sur la force de FCA en Amérique du Nord et en Amérique latine et sur celle du Groupe PSA en Europe.

• Cette combinaison unirait les forces des marques respectives des groupes dans les catégories luxe, premium, voitures de tourisme grand public, VUS et camions et véhicules utilitaires légers – ce qui les rendrait plus forts ensemble.

• L’entité issue de la fusion rassemblerait les capacités étendues et croissantes des entreprises dans les technologies à l’origine de la nouvelle ère de la mobilité durable, notamment le groupe motopropulseur électrifié, la conduite autonome et la connectivité numérique.

• environ 3,7 milliards d’euros de synergies annuelles estimées du taux d’exécution sans aucune fermeture d’usines résultant de la transaction

• Une équipe de direction combinée très respectée, reconnue pour sa création de valeur exceptionnelle et son succès avéré dans les combinaisons OEM précédentes

• Le conseil d’administration de la société mère néerlandaise aurait une représentation équilibrée et une majorité d’administrateurs indépendants. John Elkann en tant que président et Carlos Tavares en tant que PDG et membre du conseil d’administration