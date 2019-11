La société les industries chimiques du fluor (ICF) a repris la cotation de son titre le vendredi 1er novembre suite à une décision du CMF; l’entreprise (ICF) ayant suspendu sa cotation pour la reprendre le même jour (jeudi 31 octobre 2019), selon le site de la BVMT.

Un communiqué annonçant la suspension et la reprise de cette cotation qui n’a pas duré plus d’un jour, a été publié, jeudi, sur le site de la BVMT, sans fournir aucune explication sur les causes de ces deux décisions.

Le titre ICF a été échangé, vendredi, dernière séance de la semaine des transactions (du 28 octobre au 1er novembre 2019) au prix de 140 dt, enregistrant une perte de 66,5%.

La BVMT a introduit le titre ICF sur la liste des titres composant l’indice “Tunindex 2020, à partir du 1er avril 2019.