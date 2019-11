“Houmtek” (ton quartier) est un projet lancé par le Goethe-Institut Tunis, en 2018, qui vise à améliorer des espaces publics avec une approche participative. Il s’agit de revitaliser les espaces publics négligés, en les rendant plus agréables.

Depuis 2018 jusqu’à aujourd’hui, quatre projets ont été portés intensivement pour aboutir à leurs objectifs respectifs. En effet, suite à des ateliers de formation organisés par le Goethe-Institut, ces mêmes projets ont depuis été implantés.

Dans le but d’informer le grand public sur le projet Houmtek, le Goethe-Institut, organise les 8 et 9 novembre, au Parc Bir Belhassen à l’Ariana, une journée portes ouvertes et des visites guidées, ainsi que des ateliers interactifs avec les participants de l’édition 2018/2019.

Houmtek est un projet du Goethe-Institut, subventionné par le Ministère des Affaires étrangères allemand.

HOUMTYZINA :

L’association “BledyZina” s’est engagée à améliorer la qualité de la vie dans un quartier marginalisé de Beni Khiar (à environ 70 km au sud-est de Tunis), en transformant des décharges illégales, en jardins urbains et espaces de sport, avec l’aide des enfants et des jeunes de la communauté locale.

Les enfants comme catalyseurs culturels :

Le centre Bchira’art a eu comme objectif d’impliquer la communauté locale de Jabess (une banlieue de Tunis) dans la construction d’une aire de jeux pour les enfants du quartier, à proximité de leur école primaire.

GEYLA :

ST4 the project est un collectif de Street-artistes tunisiens qui a amélioré esthétiquement un quartier du village ” Derjine ” (Gouvernorat de Tozeur).

Intitulé ” Geyla ” (sieste estivale en dialecte tunisien), leur projet avait pour but de faire participer les habitants du village, à la réalisation de Street-arts sur les murs de leurs maisons. Par un soleil d’aplomb et une chaleur suffocante, ils n’ont pas hésité à mener passionnément leur projet.

GARI BISIKLETEK (gare ta bicyclette):

Velorution Tunisie, développe les infrastructures cyclables dans la ville de l’Ariana à travers l’installation de 6 sites de parkings à vélos.

Velorution Tunisie est une association qui vise à développer le vélo comme mode de transport alternatif à la voiture en milieu urbain.

Il est à noter que le Goethe-Institut vise à planifier une seconde édition du projet Houmtek pour 2020/2021 et invite tous les collectifs / toutes associations et autres activistes de la société civile, à profiter de cette occasion, pour s’informer et échanger autour du projet Houmtek, avec les anciens participants.

En effet, le programme prévoit durant ces deux jours des ateliers interactifs avec les participants du projet Houmtek de 10h. à 15h.:

Programme :

– 10h à 11h : Vélorution Tunisie« Infrastructures cyclables»

– 11h – 12h : B’Chira Art Center « Mon idée ne m’appartient pas : pour un kit de co-conception »

– 12h -13h : Pause / déjeuner

– 13h à 14h : BledyZina « Le Compostage domestique : comment réussir son compost ? »

– 14h à 15h : ST4 the project « L’équipe; en tant qu’entité »

NB : Les Places limitées sur inscription jusqu’au 05.11.2019 à cette adresse culture2-tunis@goethe.de

Veuillez nous préciser l’atelier auquel vous souhaitez participer en particulier.