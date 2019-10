Cellcom vient de signer un contrat de distribution exclusif de la marque Neffos, c’est une marque de smartphones du Géant chinois TP-Link, leader mondial sur le marché des produits réseau et des accessoires WiFi. Reconnu pour la fiabilité de ses produits, la société est leader mondial sur le marché des appareils réseau local (WLAN) et modems/routeurs (CPE) depuis plusieurs années. TP-Link distribue ses produits dans plus de 120 pays, TP-Link a lancé fin 2015 sa marque de Smartphones Neffos qui reprend l’ADN du groupe.

– Optimisation des délais de recouvrement clients, en fixant un palier allant de 30 à 120 jours pour la marque EVERTEK et 30 à 45 jours pour la marque INFINIX.

– Instauration d’une politique de vente diversifiée basé sur la réorganisation de portefeuille client qui sera ventilé entre opérateurs, grossistes et revendeurs.

– Mise en place d’une nouvelle stratégie via JUMIA et opérateurs pour gagner des parts de marché dans le sous-continent africain (Congo RDC, Gabon et cote d’ivoire, …)

– « CELLCOM » a démarré la distribution des produits de la marque Infinix en Tunisie. La quantité écoulée est à l’ordre de 10437 Smartphones au troisième trimestre 2019.

– Dans le cadre de la mise en application du plan de restructuration, Cellcom a réduit sa masse salariale au cours de troisième trimestre 2019.

– Le chiffre d’affaires a augmenté de 13% pour atteindre 22,77 M TND au troisième trimestre 2019, par rapport à 20,2 M TND au 30/09/2018.

– La vente de GSM et Smartphone et tablettes a augmenté de 16 % pour atteindre à 18.29 M TND au 30/09/2019, contre 15.82 M TND au 30/09/2018.

– La vente des cartes de recharges du troisième trimestre 2019 a connu une augmentation de 11% pour atteindre à 4.10 M TND au 30/09/2019, contre 3.68 M TND au 30/09/2018.

– L’activité petit électroménagers, de la filiale cellcom distribution, a généré au 30/09/2019 un chiffre d’affaires qui s’élève à 1.20 MTND comparé à 1.59 M TND au 30/09/2018.

– Cette baisse est due à la rude concurrence du marché parallèle et la fermeture de plusieurs shops spécialisés de l’électroménager.

– En tenant compte du Chiffre d’Affaires de « CELLCOM DISTRIBUTION », le Chiffre d’affaires consolidé de CELLCOM s’élève à 23.97 M TND comparé à 21.79 M TND au 30/09/2019, enregistrant une hausse de 10%.

– La marge brute de CELLCOM s’est établie à 2 MTND durant T3 2019 contre 1.3 MTND au T3 2018.

– Le taux de marge brute a augmenté de 3 % pour atteindre 18% au troisième trimestre 2019, par rapport à 15% au troisième trimestre 2018.

– Au troisième trimestre 2019, les charges financières ont diminué de 60% pour atteindre 0.4 MTND contre 1 MTND au T3 2018.

– Le délai moyen de règlement fournisseurs atteint 85 jours au T3 2019.

– La trésorerie nette a atteint -7.9 MTND au 30/09/2019 contre -11.6 MTND au 30/09/2018.

– L’effectif moyen s’élève à 74 personnes, confirmant la stratégie initiée par Cellcom depuis plusieurs trimestres pour l’optimisation des ressources et la réduction des charges.