A l’occasion de la 4ème édition du “Festival Des Grenades de Testour”, BNA BANK et son partenaire GPG, ont transformé la plus ancienne épicerie de la ville en un point de vente 100% digital “BNA SHOP“ qui n’accepte que le paiement mobile pour la vente des grenades et d’autres produits du terroir de cette belle ville andalouse.

Le paiement mobile a été assuré par une application baptisée “BNA Tchilla Pay” offerte gratuitement aux visiteurs avec une petite cagnotte de 15 Tchilla, fixée comme monnaie de paiement ; une expérience couronnée par plus de 800 opérations de paiements offrants aux visiteurs du festival et aux habitants de la ville un enrichissement et une expérience unique pour un paiement mobile simple et sécurisé.

Une métaphore et une belle image projetée, celle d’une horloge pour lire l’heure à la manière andalouse avec des aiguilles qui tourne dans le sens contraire du sens habituel comme par désir de rattraper une civilisation perdue à jamais en face d’une épicerie 100% digitale “BNA SHOP“ comme par désir d’anticiper et de devancer les autres villes en matière de digitalisation et de modernisation.

Rappelons que Testour, pittoresque ville tunisienne, a été fondée par des andalous au bord du fleuve Majerda au début du 17ème siècle, sur les vestiges de la cité romaine de Tchilla : Entre Tchilla et BNA Tchilla Pay, 2 000 ans d’histoire