L’activité de la société Tawasol Group pour les neuf premiers mois de l’année 2019 a enregistrée une augmentation du total revenus à fin septembre 2019 de 10% passant de 64,6 MDT à 70,8 MDT et a été marquée par les faits suivants :

1. Le pôle réseau de télécommunication :

Le pôle réseau de télécommunication a connu un ralentissement de ses activités au cours du 3ème trimestre, en affichant un repli de 36% de son chiffre d’affaires, et ce contre une baisse uniquement de 24% de ses réalisations cumulées à fin septembre. Le pôle affiche au cours du trimestre 3,3 MDT contre 5,2 MDT réalisé au cours de la même période de l’année passée.

Cette baisse trouve ses explications dans le recul des marchés Algérien et Tunisien. Quant à l’activité du pôle à l’Export elle connait un ralentissement saisonner pour une reprise attendue au cours du dernier trimestre de l’année.

2. Le pôle Réseau d’Infrastructure

Le pôle réseau d’infrastructure continue son trend de reprise et dépasse d’ores et déjà au 30 septembre 2019, le total de ses réalisations au titre de l’année 2018. Le total revenu du pôle au 30 septembre s’élève à 23,8 MDT contre 16,4 MDT et 21,9 MDT respectivement au 30 septembre et 31 décembre 2018.

3. Le pôle Industrie

Les ventes du pôle ont connu une baisse au troisième trimestre de 2019 pour atteindre 7 MDT comparativement à 9,6 TND à la même période de l’année 2018.

Le pôle continue dans sa nouvelle politique mixant un meilleur dimensionnement des volumes produits avec un renforcement des objectifs d’efficacité opérationnelle. Notons que le mois d’août a connu un repli général de la demande sur le marché.

4. Le pôle immobilier

Les anticipations pour ce pôle sont bien orientées avec des prévisions de vente conformes au planning élaboré. Le deuxième trimestre 2019 a été marqué par une concrétisation des ventes des projets Jnaynet Montfleury et Villa 38 à hauteur de 1,5 MTND. Les taux de vente des deux projets s’établissent au 30 septembre à 68,5% (126 parmi 184) et 71% (27 parmi 38) respectivement pour Jnaynet Monfleury et Villas 38.

5. Analyse de l’endettement net consolidé

Le total endettement net consolidé du groupe est de 89,3MDT au 30 septembre 2019, enregistrant ainsi un quasi‐maintien du total des engagements du groupe au même niveau.

i. Endettement à Long et Moyen Terme :

L’endettement à Moyen et Long Termes s’élève au 30 septembre 2019 à 17,8 MTND contre 22.4MDT enregistré à la même date de 2018, soit une baisse de 20% témoignant d’un grand effort de remboursement effectué au cours de l’année 2019.

ii. Endettement à Court Terme :

L’endettement à Court Terme net des placements bancaires se situe au 30 septembre 2019 à 71,5MDT, constitué à hauteur de 19,6 MDT par des crédits de préfinancement immobiliers. Le remboursement intégral des dettes à Court Terme relatives aux projets de promotion immobilière en cours de développement sera assuré au cours des années 2019‐2020.