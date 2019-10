Le Tunindex a clôturé, mardi, en territoire négatif, perdant 0,12%, à hauteur de 7 008.36 points, dans un volume total de 4,041 millions de dinars (MD), selon l’intermédiaire en bourse, MCP.

A la hausse, le titre SITS s’est échangé à 1,72 D, tout en réalisant la plus forte hausse de la séance, avec une progression de 5,52%, suivi de CELLCOM, qui a augmenté de 4,91%, à 3,20 D. Le titre MAGASIN GENERAL, quant à lui, a réalisé une augmentation de 4,27%, à 27,80 D.

Dans le vert, les titres TAWASOL GROUP HOLDING et ALKIMIA ont gagné, respectivement, 3,84% et 3%, pour clôturer à 0,27 D et 36,05 D.

A la baisse, le titre ICF a réalisé le plus fort volume de la séance, drainant 1,984 MD de ses capitaux, à 158,02 D, soit une chute de 5,82%, suivi par UADH, qui a réalisé une chute de 4,16% à 0.92 D. Le titre SOTUMAG, quant à lui, a réalisé une baisse de 3,73% à 2,32 D.

Dans le rouge, les titres CARTHAGE CEMENT et GIF-FILTER ont réalisé une baisse respective de 3,14% et 2,94%, à 1,23 D et 0,66 D.