Placée sous le haut patronage du président de la République, Emmanuel Macron, et soutenue par le ministère de l’Economie et des Finances et celui de l’Europe et des Affaires étrangères, la deuxième édition du Forum économique «Ambition Africa», organisée à Paris, les 30 et 31 octobre 2019, comptera sur la participation d’une délégation d’une soixantaine d’entreprises tunisiennes.

La ministre tunisienne de la Santé, Dr Sonia Ben Cheikh, représentera la Tunisie à ce forum, aux côtés d’autres ministres africains. Elle interviendra dans le cadre de plusieurs tables-rondes portant sur le secteur de la santé. Elle participera également à une rencontre avec des entreprises françaises du secteur de la santé organisée par la Direction générale du Trésor (français).

Les entreprises tunisiennes participantes auront l’occasion d’assister aux séances plénières qui réuniront des ministres, des ambassadeurs, des intervenants de haut niveau et d’autres délégations d’entreprises venant de l’ensemble du continent africain. Elles auront surtout la possibilité de participer à des rendez-vous d’affaires ciblés au format B2B pendant lesquels elles rencontreront d’autres entreprises françaises et africaines dans la perspective d’accélérer leur développement économique et commercial, notamment à l’international.

«Il faut plusieurs chemins pour que chacun atteigne le sommet de la montagne, pour cela Ambition Africa est une des meilleures solutions pour y arriver», souligne Hela Mkadmi, gérante de la société 3Dwave, qui participera à la prochaine édition d’Ambition Africa.

Selon elle, Ambition Africa est une opportunité unique à saisir pour mieux développer les relations entre différents pays. De plus, grâce aux rendez-vous B2B organisés sur les deux jours de l’événement, il sera possible d’étendre et de renforcer notre relationnel puisque des partenariats constructifs peuvent naître de telles rencontres.

A ce jour, la représentante de la start-up, basée à la technopole de Sousse, a déjà un agenda chargé puisqu’elle a planifié plus d’une dizaine de rendez-vous.

Pour toute information et inscription, le site du forum : www.ambition-africa.com