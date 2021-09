Placé sous le haut patronage du président de la République française, Emmanuel Macron, et soutenu par le ministre de l’Economie, des Finances et de la Relance, AMBITION AFRICA est devenu le rendez-vous incontournable des relations économiques et commerciales franco-africaines, rassemblant ministres, ambassadeurs, intervenants économiques de haut niveau et entreprises du continent africain, indique un communiqué de l’ambassade de France à Tunis.

L’édition 2019 organisée à Paris a été un vrai succès, avec plus 1 250 participants de 40 pays et plus de 2 000 rendez-vous « B2B » organisés.

Stratégiquement situées au carrefour entre l’Afrique et l’Europe, les entreprises tunisiennes sont invitées à y participer. L’inscription des entrepreneurs tunisiens est totalement gratuite. Dans le cadre de la crise sanitaire, la participation peut se faire virtuellement à distance si besoin. Pour cela, inscrivez-vous directement sur le site de l’événement et nos équipes confirmeront votre participation en suivi.

L’ambassade de France en Tunisie invite les entrepreneurs à se préinscrire dès maintenant, afin de préparer leur participation virtuelle aux conférences et à leurs rendez-vous d’affaires.

Programme détaillé et intervenants sur le site dédié https://lnkd.in/eSpur4E et auprès de Business France Tunisie : tunis@businessfrance.fr

Les inscriptions se font directement en ligne sur https://ambitionafrica.site.digitevent.com/en/page/accueil/