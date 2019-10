Le président de la République, Kaïs Saïed, a reçu, lundi 28 octobre au Palais de Carthage, le ministre allemand chargé des Affaires étrangères, Heiko Maas.

A cette occasion, Saïed s’est félicité de l’amitié de longue date entre la Tunisie et l’Allemagne, soulignant l’importance de continuer d’œuvrer pour développer des domaines de coopération au niveau bilatéral et dans le cadre de l’Union européenne.

Selon la Présidence de la République, Kaïs Saïed a fait part de la volonté de la Tunisie de tirer profit de l’expérience allemande en matière de gouvernance, de transparence, d’application de la loi et de lutte contre la corruption afin de passer de l’Etat de droit à la société de droit et de passer de la transition politique vers la transition économique et sociale.

Kaïs Saïed a insisté sur l’importance de concentrer les efforts, au cours de la prochaine période, en vue d’impulser les investissements allemands en Tunisie et de développer des projets de coopération entre les deux pays.

Il a également été question de renforcer la coopération scientifique et universitaire et d’ouvrir de nouveaux horizons aux étudiants tunisiens dans les universités allemandes.

Pour sa part, le ministre allemand des Affaires étrangères a indiqué que les dernières élections en Tunisie avaient donné des signaux positifs à même de renforcer la confiance des hommes d’affaires et des investisseurs en l’avenir de ce pays.

La rencontre a, également, abordé la situation en Libye et les préparatifs de l’Allemagne en vue de l’organisation de la Conférence de Berlin sur la résolution de la crise libyenne.

Les deux parties ont évoqué les concertations menées avec les pays concernés dans la perspective d’une vision commune pour le succès de cette conférence et pour une solution politique durable du conflit libyen, tout en tenant compte de l’intérêt du peuple libyen.