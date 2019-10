Dans la Médina de Casablanca, Abla, mère d’une fillette de 8 ans, tient un magasin de pâtisseries marocaines. Quand Samia, une jeune femme enceinte frappe à sa porte, Abla est loin d’imaginer que sa vie changera à jamais. Une rencontre fortuite du destin, deux femmes en fuite, et un chemin vers l’essentiel.

Genre : Fiction

Durée : 98 min

Année de production : 2019

Pays : Maroc

Casting : Loubna Azabal – Nisrine Erradi – Douae Belkhaouda – Aziz Hattab – Hasna Tamtaoui

Scénario : Maryam Touzani

Image : Virginie Surdej

Montage : Julie Naas

Réalisateur : Mariam TOUZANI

Société de production : Ali n’productions – Les Films du Nouveau Monde – Artémis Productions

Mariam TOUZANI

Actrice, scénariste et réalisatrice. Elle a réalisé deux courts métrages et un documentaire. Elle a cosigné les scénarios de Much Loved et Razzia avec Nabil Ayouch. En 2019, son premier long métrage, ADAM est sélectionné à Un Certain Regard au Festival de Cannes.