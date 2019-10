La campagne de sensibilisation sur l’économie de carburant a été lancée jeudi 25 octobre 2019, à l’initiative de la Société nationale de distribution du pétrole (SNDP AGIL) et de l’Agence nationale de maîtrise de l’énergie (ANME), et ce à la station AGIL de la Cité Olympique.

Le PDG de la SNDP AGIL, Nabil Smida, a indiqué lors de la cérémonie de signature de la convention relative à cette campagne, qu’elle se poursuivra jusqu’au 13 novembre 2019, avec au programme la mise en place dans 11 stations services AGIL dans la plupart des régions du pays (Ariana, Bizerte, Jendouba, Sousse, Monastir, Kairouan, Gafsa, Sidi Bouzid…) et dans les centres commerciaux (Carrefour et Tunis City Géant), des bancs de diagnostic auto avec des experts et techniciens pour assister les automobilistes et les conseiller sur les contrôles et vérifications à faire (pression des pneus, niveau d’huile,…) pour une meilleure maîtrise de l’énergie et pour protéger l’environnement.

Des banderoles et des flags seront installés et des dépliants de sensibilisation à l’économie de l’énergie et des gadgets seront distribués aux participants à cette campagne.

De son côté, le directeur général de l’ANME, Ridha Berjab, a fait savoir que la campagne de sensibilisation vise à sensibiliser les automobilistes et les opérateurs dans le secteur du transport à rationaliser et à réduire la consommation de carburant.

Le secteur des transports est le premier secteur consommateur d’énergie en Tunisie. En 2017, il a accaparé 53% de la consommation des produits pétroliers et 35% de la consommation finale d’énergie et ce en raison du développement croissant du parc de voitures, qui a compté en 2017 près de 2,12 millions de véhicules contre 435 mille véhicules en 1990.

Ci-après, le calendrier de la campagne de sensibilisation sur l’économie de carburant

Octobre 2019 Novembre 2019

Vendredi Samedi Dimanche Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi Dimanche Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi Dimanche Lundi Mardi Mercredi

25 26 27 28 29 30 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

Cité olympique – Tunis

Le Parc du Belvédère

Bougatfa – Bardo – Tunis

Centre ville – Ariana

Mornag

Zarzouna

Boussalem

Carrefour la Marsa

Souk Lahad

Monastir

Kairouan

Tunis city, Géant

Gafsa

Sidi Bouzid

JENA.