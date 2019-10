Proparco, filiale de l’AFD (Agence Française de Développement) dédiée au secteur privé, vient d’accorder une ligne de crédit de 12 millions d’euros (près de 38 millions de dinars) à la Compagnie Internationale de Leasing (CIL) pour le développement de son activité de crédit-bail, selon un communiqué commun des deux partenaires.

Avec ce prêt, Proparco démarre un partenariat avec la CIL pour l’aider à diversifier ses sources de financement et accroître son activité.

La Tunisie compte plus de 80 mille PME représentant plus de la moitié des emplois et 40% du PNB. Ces PME constituent un véritable levier de l’économie tunisienne aussi bien pour la croissance, l’export, l’investissement, l’emploi que pour l’innovation. Cependant, elles font face à plusieurs difficultés pour financer leurs activités et peuvent faire appel aux sociétés de leasing pour des solutions de financement de leurs investissements.

Environ 2,5 milliards d’euros (plus de 8 milliards de dinars) seront ainsi dédiés par l’AFD au soutien des entrepreneurs africains d’ici 2022. Au total, ce sont près de 10 000 petites et moyennes entreprises qui bénéficieront de cette initiative, selon le communiqué.