Les entreprises actives dans les secteurs des industries manufacturières et des services, contribuent avec 92% à la totalité des offres d’emploi, a indiqué le rapport annuel de 2018 de l’Agence nationale pour l’emploi et le travail indépendant (ANETI), publié récemment sur son site internet.

Le secteur des industries manufacturières (y compris le textile) et le secteur des services (dont le tourisme) représentent les piliers majeurs de l’emploi avec respectivement, 53 837 postes d’emploi (53,5%) et 39 479 postes d’emploi (39,2%), sur un total de 100 695 emplois générés en 2018 selon le rapport.

La même source indique que les contributions des différentes activités économiques en termes d’offres d’emploi en 2018, ont augmenté de 62,6% dans les secteurs des mines et de l’énergie, de 53,4% dans les secteurs de l’agriculture et de la pêche, de 33,5% dans les secteurs du bâtiment et des travaux publics et de 23,3% au niveau du secteur du textile, lit-on de même source.

Au niveau régional, l’année 2018 a enregistré une augmentation du nombre des offres d’emploi, à raison de 65.7% dans la région de Sud-est, suivi par la région Centre-Est avec 44,8%, du district de Tunis avec 16,8%, et du Centre-Ouest avec 11,8%, tandis que la région du Nord-Ouest a enregistré une baisse de 22,2% de même que la région du Sud-ouest (15,8) et de la région du Nord-est (1,9%).