“300 000 commerçants de détail devront adhérer au système de paiement électronique, les conditions, les procédures de paiement électronique et lois étant disponibles”. C’est ce que souhaite le directeur du développement du commerce électronique au ministère du Commerce, Khabeb Hadhri.

Il a ajouté, lors d’un atelier sur le commerce électronique (e-commerce) transfrontalier, organisé mercredi 23 octobre à Tunis, par le ministère du Commerce en collaboration avec le Programme de développement de droit commercial (Département du Commerce des Etats-Unis), que le nombre des commerçants adhérents aux deux systèmes de paiement électronique “clic toPay” et dinar électronique (e-dinar) a atteint, en 2018, environ 1 900 commerçants.

Hadhri a indiqué que le chiffre d’affaires du commerce électronique a atteint, en 2018, 225 millions de dinars avec 4 millions de transactions électroniques.

Le responsable a affirmé, en outre, à l’occasion de cet atelier visant à examiner les différentes lois relatives au commerce électronique transfrontalier, que la Tunisie dispose d’un grand potentiel d’institutions actives dans les industries traditionnelles et agroalimentaires qui exportent leurs produits via les réseaux du commerce électronique.

Il a souligné la volonté du ministère de soutenir cette tendance et d’assurer la présence des entreprises tunisiennes sur les plateformes de commerce électronique, à travers la mise en place de plusieurs projets, notamment, le projet de facilitation des exportations “Easy Export” visant à promouvoir les exportations des petites et moyennes entreprises(PME), à travers le réseau postal et à renforcer le positionnement des entreprises tunisiennes sur le marché international.

Le projet “Easy Export”, est un groupe de guichets uniques d’exportation via le réseau postal destiné à soutenir l’intégration des entreprises dans le commerce extérieur et à stimuler leurs exportations en adoptant les solutions logistiques et numériques du réseau postal.

Le Centre de promotion des exportations (CEPEX) a accordé une réduction de 50% sur les coûts des colis postaux au profit des entreprises adhérentes au projet Easy Export. Jusqu’à présent, 60 entreprises ont bénéficié de cette mesure et 7 mille colis renfermant des produits de l’artisanat ont été exportés vers les Etats-Unis et les pays de l’Union Européenne.

A noter que la Tunisie est le premier pays du sud de la Méditerranée et le premier pays arabe a avoir lancé le commerce électronique.

De même, le dernier rapport de la Conférence des Nations unies sur le commerce et le développement (CNUCED) pour l’année 2018 a classé la Tunisie au quatrième rang des pays africains dans le domaine du commerce électronique et 79ème au monde.