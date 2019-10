Au titre du troisième trimestre 2019, l’activité de Tunis Ré a été marquée par :

– Une évolution de 18,8% du chiffre d’affaires, par rapport au 30 septembre 2018. Cette progression est le résultat d’une stratégie de développement axée sur la consolidation du fond du portefeuille ainsi qu’à la quête des opportunités de développement aussi bien sur le marché Tunisien qu’Etranger.

– Comparé aux objectifs fixés pour l’année 2019, le chiffre d’affaires a achevé le troisième trimestre avec un taux de réalisation de 79%.

– L’activité Retakaful, continue dans son essor de développement, pour clôturer ce trimestre avec une évolution remarquable de son chiffre d’affaires qui passe de 10,142 MDT au 30.09.2018 à 14,087 MDT au 30.09.2019, soit une hausse de 39%.

– La Charge Sinistre Nette, a enregistré une hausse de 12%, expliquée par la survenance de quelques sinistres importants courant ce troisième trimestre, avec une participation de la rétrocession à 36% de la charge sinistre brute totale.

– Les produits financiers ont évolué à un rythme stable, pour atteindre 17,967 MDT. Ces produits englobent les intérêts courus et non échus (pour les deux exercices 2018 et 2019). Ils ne tiennent pas compte des intérêts sur dépôts auprès des cédantes.