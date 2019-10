Le projet d’interconnexion entre la Tunisie et l’Italie sera opérationnel à partir de 2025, selon Moncef Harrabi, PDG de la société tunisienne de l’électricité et du gaz (STEG).

“Ce projet stratégique, dont les études avancent, s’inscrit dans le cadre d’un réseau électrique euro-méditerranéen reliant l’Europe et les pays de l’Afrique du Nord et consiste à mettre en place un câble sous marin Haute tension à courant continu de 600 MW entre la Tunisie (le Cap Bon) et l’Italie (La Sicile)”, a-t-il annoncé, dans une déclaration aux médias en marge de la cérémonie de signature à Tunis, mardi 23 octobre 2019, d’une déclaration d’intention commune de coopération et de partenariat entre la STEG et son homologue italienne TERNA, sur trois ans, à partir de son entrée en vigueur.

Réalisé moyennant un investissement estimé à 600 millions d’euros, ce projet qui s’inscrit dans la 4ème liste des projets d’intérêts communs de l’Union européenne, permettra, d’après la même source, de garantir la sécurité énergétique et de renforcer l’intégration des énergies renouvelables.

De son côté, Luigi Ferraris, administrateur délégué de TERNA, a souligné que cette coopération est importante puisque la Tunisie dispose d’une grande potentialité et est interconnectée avec la Libye et l’Algérie.

“Nous sommes en train de créer un pont entre la Tunisie et l’Italie, l’Italie et l’Afrique du Nord et entre l’Europe et l’Afrique du Nord”, a-t-il ajouté.

Les deux parties ont exprimé leur soutien au projet d’interconnexion électrique Tunisie-Italie et se sont engagées à mobiliser tous les moyens nécessaires pour accélérer l’octroi de l’appui financier de la commission européenne estimé à 300 millions d’euros, soit environ 50% du budget, selon Moncef Harrabi.

A noter que le Groupe Terna est le gestionnaire du réseau de transport de l’électricité en Italie.