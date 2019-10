La BIAT, Banque Internationale Arabe de Tunisie, publie ses indicateurs d’activité trimestriels arrêtés au 30 septembre 2019 qui font ressortir les résultats suivants :

Des encours de dépôts de 11 953 millions de dinars ;

Des encours de crédits nets de 10 238 millions de dinars ;

Un PNB de 692,6 millions de dinars ;

Des charges opératoires de 293,8 millions de dinars.

Les neufs premiers mois de l’année 2019 marquent le développement continu de l’activité de la BIAT tiré par la pertinence de sa stratégie commerciale, sa bonne gestion des risques, sa capacité à collecter les dépôts et son système d’information à la pointe de la technologie.

Au courant du 3ème trimestre 2019, une nouvelle consécration est venue s’ajouter au palmarès de la BIAT avec l’obtention du prix d’excellence « Meilleure banque en Tunisie 2019 » décerné par Euromoney, publication financière de renommée internationale dont les prix d’excellence sont des références dans le secteur bancaire mondial.

Ce label constitue la 4ème récompense internationale décernée à la BIAT en 2019 et souligne ses performances soutenues, la qualité de ses services, sa stratégie de développement et sa bonne gouvernance.

A propos de la BIAT :

Banque universelle, acteur de référence en Tunisie, la BIAT constitue aujourd’hui un groupe bancaire solide avec ses filiales dans les domaines de l’assurance, de la gestion d’actifs, du capital-investissement, de l’intermédiation boursière et du conseil. Implantée sur tout le territoire, la BIAT compte aujourd’hui 204 agences à travers toute la Tunisie. Plus de 2000 collaborateurs travaillent au service de tous ses clients : particuliers, professionnels, PME, grandes entreprises et institutionnels.

Très attentive à sa responsabilité sociétale, la BIAT a traduit son positionnement citoyen par de nombreux engagements. La création de la Fondation BIAT pour la jeunesse tunisienne, au printemps 2014, en est emblématique et ancre cet engagement de façon pérenne.