L’association Beyond Plastic Med (BeMed) annonce, lundi 21 octobre, son 4ème appel à micro-initiatives pour lutter contre la pollution plastique en Méditerranée.

“Cet appel s’adresse aux organisations, collectivités territoriales, entreprises privées et institutions scientifiques des pays du pourtour méditerranéen, dont la Tunisie, pour un montant plafonné à 10 000 euros (l’équivalent de 32 MDT) “. C’est ce qu’a indiqué Philippe Mondielli, membre de l’association BeMed qui s’exprimait à bord de la Goélette scientifique française Tara en escale du 20 au 22 octobre à Tunis, au port de Gammarth.

“L’appel à projet sera clôturé le 1er janvier 2020”, a-t-il fait savoir, soulignant que BeMed a soutenu 38 projets dans 12 pays depuis 2017.

L’objectif est d’atteindre une centaine d’initiatives en 2023, sachant que Beyond Plastic Med a, jusque-là, apporté qon appui à eux projets citoyens en Tunisie initiés par l’association Jlij pour l’Environnement Marin à Djerba et Tunisie recyclage.

Beyond Plastic Med est une association qui lutte contre la pollution plastique en Méditerranée. Elle a été créée par la Fondation Prince Albert II de Monaco, la Fondation Tara Océan, Surfrieder Foundation Europe, la fondation Mava et l’Union Internationale pour la conservation de la Nature.

BeMed se donne pour objectif de développer et coordonner un réseau d’acteurs locaux engagés contre la pollution plastique afin de favoriser le partage d’expériences et de connaissances et de renforcer l’efficacité des actions à l’échelle de la Méditerranée.