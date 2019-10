Près de 40 jeunes tunisiens et jordaniens représentant des partis politiques et des organisations de la société civile participent aux travaux de la rencontre régionale du Centre des études méditerranéennes et internationales (CEMI) à Hammamet, du 20 au 22 octobre 2019.

D’après la chargée des projets de la région MENA à l’Institut hollandais pour la démocratie participative, Rim Jouda, cette rencontre a pour objectif d’annoncer le lancement d’un programme régional qui permettra aux formateurs tunisiens et jordaniens d’échanger les expériences et les connaissances sur différentes questions liées, notamment, à la participation de la femme et des jeunes dans la vie politique.

Ce programme, a-t-elle dit, ambitionne aussi de former des jeunes à devenir des leaders politiques, de diffuser la culture de la démocratie auprès des parties politiques, des familles et de toute la société.

Une autre rencontre sur le leadership politique chez les jeunes se tiendra en novembre prochain à Amman.

Le résident permanent de l’Institut hollandais pour la démocratie participative en Jordanie, Rami Al Adouane, dira pour sa part que la Tunisie a fait un bond en avant ces dernières années en matière de démocratie participative, formulant l’espoir que cette rencontre puisse offrir l’occasion de tirer profit de l’expérience tunisienne.