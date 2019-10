Le Syndicat des agriculteurs de Tunisie (SYNAGRI) a appelé la présidence du gouvernement à assumer sa responsabilité et à intervenir d’urgence pour fournir les engrais en quantités suffisantes, afin éviter une situation de crise et faire réussir la campagne des grandes cultures.

Dans un communiqué publié vendredi 18 octobre à Tunis, le SYNAGRI indique que cet appel fait suite à la confusion qui règne lors du démarrage de la campagne des grandes cultures.

L’organisation agricole a exprimé sa crainte d’un dépassement des délais avant qu’une solution soit trouvée à l’approvisionnement du marché en engrais, produits vitaux pour la production nationale de céréales ainsi que pour l’amélioration du rendement.

Le SYNAGRI a appelé ses adhérents à s’approvisionner en les semences sélectionnées disponibles et a souligné l’importance de mettre en œuvre la filière de la vulgarisation agricole et de renforcer le contrôle des engrais chimiques non conformes aux normes, qui représentent un problème supplémentaire pour l’agriculteur.