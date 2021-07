Le Syndicat des agriculteurs de Tunisie (SYNAGRI) a appelé à la nécessité d’engager des mesures courageuses pour structurer la vie politique, préserver les biens et la vie des citoyens, et ce suite aux décisions annoncées par le président de la République, qui a gelé toutes les activités du parlement, levé l’immunité de tous les députés, révoqué le chef du gouvernement et assuré la présidence du ministère public.

Le SYNAGRI met l’accent, dans un communiqué publié mardi 27 courant, sur la nécessité de respecter les libertés publiques et individuelles, devenues un acquis irréversible et d’être à l’écoute des forces vives du pays, dans l’objectif de conjuguer les efforts nationaux pour faire sortir le pays de l’état d’apathie et de désespoir qui y règne.

L’organisation agricole fait remarquer qu’il est devenu clair, depuis une certaine période, que les institutions constitutionnelles étaient paralysées, aggravant ainsi la crise que traverse le pays.

Pour le syndicat, la classe dirigeante est responsable de ce blocage, indépendamment du débat constitutionnel sur le fondement de ces décisions, qualifiant la situation d’étape politique exceptionnelle limitée dans le temps. Et de rappeler que l’agriculture, secteur vital qui devra avoir la place qu’il mérite à la tête des politiques publiques a fait ses preuves en termes de résilience, en dépit des difficultés enregistrées.