Ce n’est pas l’équipe la plus innovante de cette édition qui a été sacrée, mais des quatre projets en compétition présentés ce jeudi 17 octobre lors de la cérémonie des remises des prix, MANU a été celui qui aura mis davantage la technologie et l’innovation au service d’une cause sociale : la surdité. Et c’est peut-être cet aspect qui a poussé l’assistance à voter pour l’équipe MANU. Mérité, cela dit en passant.

Rappelons tout d’abord que ce 17 octobre 2019 fut l’aboutissement de plusieurs mois de formation, de coaching et d’abnégation initié par Orange Developer Center et le FabLab Solidaire El FabSpace Lac, porté par l’association El Space qui ont lancé la 9ème édition de l’Orange Summer Challenge (OSC), avec le soutien de Google sur la partie formation.

Les systèmes embarqués et l’Intelligence Artificielle (IA) furent donc au cœur de cet événement annuel, dédié aux jeunes étudiants voulant entreprendre et amateurs de nouvelles technologies, rappelle un communiqué d’Orange Tunisie.

Pour ce faire, 24 étudiants ont été sélectionnés parmi 1 500 candidatures reçues pour 4 projets en compétition et formés par Google aux technologies du Cloud computing et au machine learning directement applicables à leurs travaux.

Chaque équipe a défendu son projet lors de cette grande cérémonie de remise des prix, devant une large audience composée entre autres d’universitaires, de professionnels IT, de médias, de représentants d’ONG et d’entrepreneurs. Le vote du public s’est fait via une application mobile et a compté pour 40% de la note globale.

Durant 3 mois de développement (software), de prototypage (hardware) et de formations (soft skills) réalisés par les coaches et experts de l’ODC et d’EL FabSpace Lac, les 24 candidats des 4 équipes en compétition ont pu concevoir une solution technologique innovante pour tous, présentée lors de cette cérémonie.

En effet, MANU (santé), sacré «champion OSC2019 », est un dispositif connecté composé d’une caméra placée sur le front, d’un bracelet et d’un boîtier, tous trois interconnectés, permettant la transcription du langage des signes en message audio et de traduire les paroles du deuxième interlocuteur en message écrit. Utilisant l’intelligence artificielle, ce système aidera les personnes sourdes et muettes à mieux interagir en société.

Cette solution est accompagnée d’une application mobile sous la forme d’un réseau social qui offre aux personnes sourdes et muettes et à leurs proches la possibilité de partager leurs expériences, de participer à des événements et d’apprendre le langage des signes à travers des vidéos.

L’équipe VERA se hisse à la seconde place. En fait, VERA (sport et bien-être), c’est un support à vélo connecté et un jeu vidéo en Réalité Virtuelle qui permettent de faire du cyclisme chez soi dans un environnement immersif et s’entraîner contre des bots intelligents ou en ligne, avec d’autres joueurs.

La solution propose en outre une application web et mobile permettant à l’utilisateur de suivre ses performances physiques, à travers des indicateurs, tels que la distance parcourue, la vitesse moyenne, les calories brûlées et le rythme cardiaque.

En clair, par ces temps de fatigue, de stress, d’angoisse et d’autres maladies, cette application pourrait est à même de constituer une véritable solution.

En troisième position, on trouve l’équipe Hachico –pour “services à la personne“. Un kit intelligent et autonome installé à domicile pour assurer la surveillance, la nourriture, le divertissement et l’analyse comportementale des chiens, lorsque son propriétaire est absent.

Composé d’un distributeur automatique d’eau et de nourriture pour chiens, ce kit est paramétrable à distance. Il est également composé d’un collier équipé de plusieurs capteurs pour suivre et analyser le comportement de l’animal.

Grâce à l’intelligence artificielle, le système est capable de détecter les aboiements du chien, de les analyser et d’envoyer une alerte au propriétaire lorsque l’animal est en danger.

Enfin, Lampara (secteur maritime, environnement et sécurité). Un ensemble de bouées connectées et intelligentes visant à surveiller les côtes tunisiennes et à collecter des informations en temps réel sur les plages et la qualité de l’eau.

Constituée de plusieurs capteurs et intégrant l’intelligence artificielle, la solution propose des services grâce à une application mobile et un site web dédiés. Elle est destinée aussi bien au grand public qu’aux pêcheurs et passionnés de sports nautiques, ainsi qu’aux autorités maritimes.

