Suite au grand succès des deux premières éditions du Méga jeu «Marbou7a», Tunisie Telecom lance une troisième édition destinée exclusivement à ses clients, leur permettant de tester leurs connaissances et leur culture générale, et de gagner des cadeaux considérables dont notamment 3 voitures Kia Picanto LX. Le jeu permet également de gagner 30 000 DT cash par mois et 2 000 DT par semaine…

«Marbou7a III» est disponible en arabe et en français et comporte trois niveaux : un niveau totalement gratuit et deux niveaux payants.

1- Niveau FREE : pour s’inscrire à ce niveau gratuit et tenter de gagner 2000 DT chaque semaine, le participant est invité à composer le code *800*1# ou envoyer gratuitement un SMS contenant le mot clé “Free” au “85800” ; en retour, il recevra quotidiennement 5 questions.

2- Niveau Club CAR : pour augmenter ses chances d’être tiré au sort pour le lot GRATUIT et tenter de gagner une voiture Kia Picanto LX d’une valeur de 40 000 DT chaque mois et des cadeaux surprises chaque semaine, le participant est invité à s’abonner au Club CAR en composant le code USSD *800*4# ou envoyant gratuitement un SMS contenant le mot clé “CAR”, “AUTO” ou “سيارة” au “85800”. Il recevra quotidiennement 3 questions.

3-Niveau Club CASH : le participant sera invité à envoyer gratuitement le mot clé”CASH”ou”كاش” au “85859” pour tenter de gagner 30 000 DT Cash chaque mois. En retour, il recevra quotidiennement 3 questions.

«Marbou7a III» se déroule du 02 octobre au 29 décembre 2019.