Avec 11 médailles dont 5 Or et 4 Argent, la Tunisie domine le classement général des championnats d’Afrique d’aviron qui se déroulent sur les berges du lac de Tunis (14-16 octobre).

Au cours de la première journée des finales, les rameurs tunisiens se sont particulièrement illustrés, à l’image du duo tunisien junior Fedi Ben Hammouda/Heni Sbeiti et du tandem masculin léger senior Ghaith Kadri/Mohamed Khalil Mansouri qui ont raflé deux médailles d’or dans deux épreuves différentes.

Chez les dames, l’or de l’épreuve de deux de couples est revenu au duo tunisien seniors Nour Elhouda Ettaieb/Khadija Krimi avant que Khadija Krimi ne s’impose en individuel dans la catégorie léger.

S’agissant des médailles de bronze, elles ont été l’œuvre de:

– Amina et Sarra Zammali (Double juniors dames)

– Sama Moumen/Amina Zammali (double dames léger U23)

– Dhiaeddine Zoghlami/Mohames Ettaieb (double séniors)

– Meher Rahmani (Aviron handisport).

Les deux médailles de bronze tunisiennes ont été remportées en individuel par Dhiaeddine Zoghlami (U23) et Oumaima Trabelsi (U23).

A l’issue de la première journée des finales des championnats d’Afrique d’aviron qualificatifs aux jeux olympiques de Tokyo 2020, la Tunisie surplombe le classement avec 11 médailles (5 or, 4 argent et 2 bronze), suivie de l’Egypte 9 médiales (3 or, 4 argent et 2 bronze) et l’Algérie 7 médailles (2 or, 2 argent et 3 bronze).

Les épreuves finales, note-t-on, se poursuivront demain mercredi, dans la matinée sur les berges du lac de Tunis.