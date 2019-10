Le Centre des arts scéniques et dramatiques de Bizerte a été inauguré, mardi 15 octobre, à l’occasion de la tenue dans la région du premier Festival national du théâtre qui se poursuit jusqu’au 20 octobre courant.

L’événement coïncide avec la commémoration à Bizerte du 56e anniversaire de la Fête de l’Evacuation, célébrée le 15 octobre de chaque année.

La cérémonie d’inauguration a comporté un programme d’animation varié, une exposition documentaire sur l’histoire de l’action théâtrale à Bizerte ainsi que des spectacles de théâtre.

Ont pris part à cette cérémonie Mohamed Gouider, Gouverneur de Bizerte, Abdelhalim Messaoudi, conseiller du ministre des Affaires Culturelles, Chokri Tlili, délégué aux Affaires Culturelles à Bizerte et Jamila Tlili, directrice du Centre des Arts dramatiques et Scéniques de Bizerte.

Les participants ont affirmé que ce centre constitue un nouvel acquis pour le secteur de la culture dans la région.

Au programme du festival national du théâtre, des représentations théâtrales et des conférences dans divers lieux de la ville de Bizerte dont le Centre des arts dramatiques et scéniques, la Maison de la culture Cheikh Driss, le Centre intégré de la jeunesse et de l’enfance ainsi que la prison Borj Erroumi qui abritera une présentation de la pièce “Terrorisme Moins Quart” de Raouf Ben Yaghlane.

Le festival prévoit également des représentations théâtrales dans des régions de Mateur et Menzel Bourguiba, relevant du gouvernorat de Bizerte.