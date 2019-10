Dans le cadre de la célébration des 100 du courant artistique allemand Bauhaus (1919-2019), le Goethe-Institut de Tunis organise du 29 octobre au 16 novembre 2019 plusieurs manifestations pour rendre hommage à ce courant qui continue jusqu’aujourd’hui à influencer l’architecture, le design, le théâtre et la musique.

Fondée en 1919 par l’architecte Walter Gropius à Weimar (Allemagne), l’école d’architecture Bauhaus est une école d’art pluridisciplinaire invitant au décloisonnement entre l’industrie et l’art, l’artisan et l’artiste et appelant à l’interaction entre les différents domaines artistiques avec l’industrie et l’artisanat.

Dans ce cadre, une conférence sera donnée par Arne Winckelmann, architecte allemand et spécialiste du Bauhaus à l’Ecole Nationale d’Architecture et d’Urbanisme, à Sidi Bou Said, mardi 29 octobre 2019 à partir de 8h30, suivie de la projection du film “Vom Bauen in der Zukunft, 100 jahre Bauhaus – Les 100 ans du Bauhaus” à 15h.

Du 1er au 16 Novembre 2019, Dar Lasram, à la Médina de Tunis, abritera l’exposition pluridisciplinaire ” UTOPIA “. L’exposition relate un parcours qui interroge notre faculté à repousser les carcans de nos sociétés hiérarchisées et segmentées et ceci en proposant une interprétation contemporaine de ce mouvement artistique.

Dans une note de présentation de l’exposition, l’architecte Mariem Besbes explique “à travers un parcours au Dar Lasram dans la médina de Tunis, l’exposition se déploie sous le prisme d’un itinéraire architectural, visuel et sonore inspiré par l’effervescence artistique du Bauhaus, en référence à ce mouvement global dont nous sommes tous les héritiers et qui a auparavant trouvé une partie de son impulsion créative en Tunisie, grâce à des professeurs du Bauhaus de hautes volées tels que Paul Klee ou Vassily Kandinsky”.

Et d’ajouter “En prenant l’humain comme premier paradigme et en fusionnant des classiques du Bauhaus et des travaux récents, l’exposition se présentera comme un laboratoire d’un “mieux vivre ensemble”, alliant des expériences à la fois esthétiques, visuelles et alternatives”.

Pour clôturer en beauté et sur une note festive, le Goethe-Institut organise samedi 16 novembre, de 19h à 21h, à l’Etoile du Nord à Tunis le ” Bauhaus Fest “, avec le groupe AYTMA et d’autres artistes invités ainsi qu’une projection de courts-métrages sur le thème : “Scène et danse autour du Bauhaus”.