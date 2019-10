Kais Saied, arrivé en tête de l’élection Présidentielle 2019 en Tunisie, est le nouveau Président de la République tunisienne avec 72,53% des voix contre 27,47% pour Nabil Karoui, selon le sondage sortie des urnes d’Emhrod consulting (chiffres annoncées à 19h00 sur Attessia).

Sur AlWataniya 1, Hassan Zargouni (Sigma Conseil), annonce à 20h00 les chiffres suivants, sondage sortie des urnes :

Kais Saied : 76,9 %

% Nabil Karoui : 23,1%

Le taux de participation a été plus important au 2e tour (13 octobre 2019 avec 57,8% selon l’ISIE à 70% des données), en forte augmentation par rapport au 1er tour (49% – 15 septembre 2019) de cette 2e élection Présidentielle de la deuxième République tunisienne. Ce taux de participation est également plus important que celui enregistré au cours des élections législatives du 6 octobre 2019 41,3%.

En attendant les chiffres officielles de l’ISIE, aussi bien au niveau du taux de participation que la répartition des voix entre les deux candidats.

Un des indicateurs à suivre sera celui des abstentions, mais également celui des votes blancs et nuls qui avaient atteint plus de 92.000 bulletins lors du 1er tour de l’élection Présidentielle 2019 (72.000 au 1er tour de l’élection de 2014 et de 79.000 au 2e Tour).

Au premier tour de l’élection Présidentielle 2019 le nombre total des inscrits était de 7.074.566.