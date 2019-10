Le Tunindex a clôturé la séance de jeudi, en territoire négatif, perdant 0,07% à hauteur de 7 008.74 points dans un volume total de 2,126 millions de dinars (MD), selon MCP.

A la Hausse, le titre EURO-CYCLES a réalisé le plus fort volume de la séance, drainant 0,558 MD de ses capitaux à 15,74 D (+ 4,93%), suivi de AETECH qui a augmenté de 3,70%, à 0,28 D. Le titre TUNISIE VALEURS quant à lui a réalisé un relèvement de 2,99% à 16,17 D.

Dans le vert, les titres CEREALIS et CITY CARS ont gagné respectivement 2,39% et 1,94% pour clôturer à 4,70 D et 7,35 D.

A la baisse, le titre MAGASIN GENERAL a réalisé une chute de 4,47% à 25,17 D, suivi par ATB qui a réalisé une régression de 2,88% à 4,37 D. Le titre ELECTROSTAR quant à lui a réalisé un repli de 2,73% à 1,78 D.

Dans le rouge, les titres SIPHAT et MONOPRIX ont réalisé une baisse respective de 2,71% et 2,37% à 3,23 D et 7,80 D.