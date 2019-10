L’Observatoire national de la migration (ONM) et l’Institut national de la statistique (INS) annoncent à Tunis, jeudi 10 octobre 2019, le lancement de l’enquête TUNISIA-HIMS visant à fournir des informations statistiques sur la migration internationale en Tunisie à travers la collecte des données fiables et représentatives des dynamiques migratoires et de leurs déterminants.

Lancé avec l’appui du Centre international pour le développement des politiques migratoire (ICMPD), TUNISIA-HIMS est un projet d’enquête conçu dans le cadre du projet MED-HIMS (Households International Migration Surveys in the Mediterranean countries), et financé par l’Union européenne à travers le Fonds fiduciaire d’urgence (FFU) dont les résultats seront annoncés en 2021.

L’INS se chargera de la conception, l’exécution et l’exploitation des données tandis que l’ONM se chargera d’identifier les besoins en informations statistiques des autres structures nationales et internationales. Un rapport d’analyse sera co-édité par l’ONM et l’INS, en bénéficiant de l’appui technique des experts de l’ICMPD.

Cette collaboration est reflétée dans le cadre d’une convention tripartite signée entre les partenaires sus-indiqués, le 10 septembre 2019, a indiqué Raouf Jemal, directeur général de l’ONM.

Le projet se base sur une méthodologie qui a été développée dans le cadre du programme régional MED-HIMS. Cette méthodologie a été revue et améliorée pour l’adapter au contexte tunisien.

TUNISIA-HIMS vise notamment à renforcer le système d’information sur la migration en Tunisie, principal outil et préalable à l’élaboration, la mise en œuvre et le suivi de la Stratégie nationale migratoire.

Il a également pour objectif d’étudier les causes, déterminantes, dynamiques et conséquences de la migration internationale et la relation entre migration et développement outre l’exploration des scénarios pour une coopération renforcée dans le domaine de la migration entre les pays de la méditerranée et les pays d’origine ou de destination des migrants.

A cette occasion, Jemal a souligné l’importance de renforcer la coordination entre toutes les structures chargées de la migration en Tunisie pour maîtriser les négociations avec l’Europe à ce sujet notamment dans un contexte marqué au cours de ces dernières années par la domination des discours extrémistes.

Il a également mis l’accent sur la nécessité de revoir certaines lois en vue de les adapter aux nouvelles mutations qui ont fait de la Tunisie un pays de transit vers d’autres pays.

Pour sa part, Nadia Touihri, directrice des statistiques démographiques et sociales à l’INS et coordinatrice du projet, a souligné l’importance de cette enquête essentiellement en l’absence de chiffres exacts appelant à mettre en place une politique migratoire tunisienne basée sur les données statistiques et les concepts reconnus à l’échelle internationale.

Touihri a précisé que l’enquête se poursuivra pendant un an et touchera toutes les catégories de migrants sans exception faisant savoir que les résultats définitifs seront annoncés en 2021.

L’enquête TUNISIA- HIMS, sera conduite dans le cadre de la Composante ” Gouvernance de la migration ” et mise en œuvre par ICMPD qui est la première des 4 composantes du programme ProGreS Migration Tunisie (Programme Gouvernance & Stratégie).