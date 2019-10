La réception finale des travaux de la zone industrielle à Thala a été effectuée, mercredi 9 octobre, annonce le gouverneur de Kasserine, Mohamed Samcha.

Ce projet était programmé depuis 2012, pour un investissement de 12 millions de dinars. Le site s’étend sur 40 ha et renferme 72 lots.

La réception finale du projet a été effectuée, après la finalisation des travaux de la première et de la seconde tranche et le raccordement de la zone industrielle à l’assainissement, l’électricité, le gaz, l’eau et le réseau de fibre optique.

La zone industrielle devra contribuer à impulser les investissements, à encourager l’initiative privée dans la région et à créer une dynamique économique dans la délégation de Thala, en particulier, souligne le gouverneur dans une déclaration aux médias.