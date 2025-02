La commission régionale pour l’accélération de la réalisation des projets publics à Siliana a examiné, vendredi, au siège du gouvernorat les moyens susceptibles de surmonter les difficultés entravant l’exploitation des zones industrielles de la région.

Le directeur régional de l’Agence Foncière Industrielle (AFI) à Béja, Omar Damer a indiqué à l’Agence TAP que la région compte 7 zones industrielles s’étendant sur une superficie de 66 ha à savoir Siliana 1, Siliana 2, Bouarada 1, Bouarada 2, Gaâfour, El Krib et Makther.

Il a ajouté qu’un projet de création de 3 nouvelles zones industrielles d’une superficie de 70 ha devrait être réalisé à savoir Siliana 3 (17,5 ha), El Aroussa (32,2 ha) et Bargou (20 ha).

Un rapport de l’AFI, dont l’Agence TAP a reçu une copie, montre que les zones industrielles Siliana 1 (12 ha), Bouarada (9,5 ha) et Gaâfour (10,5) avaient été aménagées en 1983, Siliana 2 (10 ha) et Makther (4 ha) en 2004 et Bouarada 2 (22,5 ha) et El Krib (10 ha) en 2011.