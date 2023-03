L’Office de développement du nord-ouest (ODNO) et la direction de la Société de fabrication de câble pour voitures implantée dans la zone industrielle El Irtiah de Bulla Regia (Jendouba) ont décidé la création d’une seconde usine de câble en vue de développer la production de la société et répondre aux demandes croissantes de l’exportation vers les pays de l’Union européenne, de l’Asie et de l’Amérique.

Cette nouvelle usine permettra de créer entre 3 000 et 4 000 nouveaux postes d’emploi durant les cinq prochaines années, selon les autorités régionales qui ont pris en charge l’attribution et le réaménagement du terrain consacré à la construction de la manufacture dans la zone industrielle El Irtiah2.