Le vote est l’expression d’une volonté populaire et nous nous devons de l’accepter sans stigmatisation ni amertume. Nous avons milité pour qu’un jour, nous puissions exercer ce droit en toute liberté, sans contrainte.

Une fois cette assertion affirmée et acceptée par nous tous, il revient donc de nous interroger pour savoir : pourquoi et comment sommes-nous arrivés à ces résultats et à cette configuration politique?

Et sur cette lancée, il convient de décoder les nombreux messages qui transparaissent à travers ce vote, de tirer les enseignements qui s’imposent, de circonscrire les responsabilités, et surtout, d’agir de manière la plus constructive et efficace pour trouver des solutions aux difficultés et aux maux qui rongent notre pays, y compris quand la situation politique comme celle d’aujourd’hui l’exige.

Nous savons et n’avons cessé de le ressasser depuis le 14 janvier 2011: la transition vers la démocratie est loin d’être un long fleuve tranquille!