L’Instance nationale de lutte contre la corruption (INLUCC) a publié lundi 7 octobre un rapport préliminaire sur les violations signalées lors des élections législatives qui se sont déroulées dimanche.

L’instance a classé le nombre total de rapports, plaintes et observations en cinq grandes catégories, à savoir: violation du silence électoral, tentative d’influencer les électeurs, distribution d’argent et transport des électeurs vers les bureaux de vote, abus de pouvoir pour guider les électeurs et exploitation des centres d’appels et des contacts pour tenter d’influencer les électeurs par des appels téléphoniques et des sms.

La cinquième catégorie d’infractions concerne “la violation par certains membres de la l’Instance supérieure indépendante des élections des exigences professionnelles”. L’instance anti-corruption a relevé 22 violations dans son rapport initial.

Le rapport souligne que la distribution d’argent et le transfert des électeurs vers les bureaux de vote étaient effectués par des membres de listes de candidats dans les districts de Ben Arous, Sousse, Kairouan et Gabès.

L’abus d’influence pour guider les électeurs a été commis par des présidents de deux conseils municipaux dans les gouvernorats de Sfax et de Kairouan et d’un homme d’affaires de la région de Kasserine.

L’instance a expliqué que son rapport “repose sur un certain nombre de notifications et de plaintes pour dénoncer les violations des élections commises signalées par les citoyens via son propre numéro de téléphone vert, ainsi que, selon les informations reçues par la salle des opérations centrale à son siège, par des équipes mobiles de l’instance dans les gouvernorats du Grand Tunis et des régions.

Un total de 1 506 listes (de coalition, partisanes et indépendantes) ont participé aux élections législatives, organisées dimanche pour l’élection de 217 élus au prochain parlement.

Les résultats des élections devraient être annoncés mercredi 9 courant.