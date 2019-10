Le ministère de l’Agriculture, des Ressources hydrauliques et de la Pêche met en garde les pêcheurs contre les risques de sortir en mer; et si c’était le cas, ils devraient faire preuve de vigilance et prendre toutes les précautions nécessaires, jusqu’à mercredi 9 octobre 2019.

Lors d’une réunion tenue par la commission de veille et de lutte contre les catastrophes naturelles axées sur les perturbations climatiques, annoncées, lundi 7 octobre, par l’Institut national de la météorologie (INM), le ministère appelle les citoyens à faire preuve de vigilance, en prenant les précautions nécessaires et en s’éloignant des cours des oueds.

La situation météorologique est marquée par l’apparition des pluies orageuses avec des vents forts dépassant localement 70 km/h sur le nord, le centre, le sud et les régions côtières. La mer sera agitée à très agitée dans le nord et agitée à très agitée dans les régions côtières Est.

Le ministère a fait savoir, dans un communiqué, que la commission de veille et de lutte contre les catastrophes naturelles restera en réunion permanente, tout en intensifiant le contrôle et la veille au niveau des barrages et des lacs de montagne.