Kais Saied, candidat au 2e tour de l’élection présidentielle, a décidé de ne pas faire campagne avec un concurrent, Nabil Karoui, en prison.

“Pour des considérations morales et soucieux d’éviter tout équivoque concernant l’égalité des chances entre les candidats” Kaies Saied a déclaré samedi à l’agence TAP qu’il ne fera pas “personnellement campagne et ce en dépit de sa profonde conviction que l’égalité des chances devrait être plutôt appréhendée par rapport aux moyens dont dispose, effectivement, chaque candidat. Et d’ajouter “ces moyens étaient en réalité démesurément inégaux” au profit de Nabil Karoui.

Tout en réaffirmant sa détermination à assurer, pleinement, ses responsabilités et honorer ses engagement, Kais Saied a réitéré son appel à la vigilance face, a-t-il dit, aux tentatives désespérées de déstabilisation su processus électoral.

Le candidat a affirmé qu’il s’adressera incessamment aux Tunisiens pour les inviter à être “au rendez-vous avec l’histoire”.

La campagne pour le deuxième tour de la présidentielle a démarré le 3 octobre et se poursuit jusqu’au 11 octobre 2019. Le scrutin pour le deuxième tour aura lieu le 13 octobre à l’intérieur du pays et les 11, 12 et 13 dans les circonscriptions à l’étranger.

Arrivé en première position lors du premier tour avec 18,4% voix, Kais Saied affrontera le président du parti “Au Cœur de la Tunisie” (Qalb Tournès), 15,6% des voix.