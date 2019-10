Le Centre italien d’études et de formation pour le développement et l’Union tunisienne de solidarité sociale (UTSS) et tous leurs partenaires locaux et internationaux organisent le 23 octobre courant à Tunis, en collaboration avec la Chambre tuniso-italienne de commerce et d’industrie (CTICI) et l’Agence nationale pour l’emploi et le travail indépendant (ANETI), la première édition du salon de l’emploi “Job’in: Pass pour l’emploi” .

Ce salon d’emploi s’inscrit dans le cadre du projet “Jeunes, femmes et migrants: parcours d’inclusion sociale et économique en Tunisie” (PINSEC), mis en oeuvre par Le Centre italien d’études et de formation pour le développement en partenariat avec l’Agence italienne de coopération pour le développement.

La Chargé des relations avec les médias au Centre italien d’études et de formation pour le développement, Amira Zouaoui, a déclaré à la TAP qu’une plateforme digitale, job-intunisie.tn, a été créée pour que les demandeurs d’emploi puisent déposer leurs candidature, du 18 septembre au 6 octobre courant.

Elle a indiqué que pas moins de 20 entreprises locales et internationales consulteront les candidatures des chercheurs d’emploi afin d’organiser des entretiens d’embauche le 23 octobre courant. Ce job dating permettra le recrutement de plus de 20 personnes dans différents secteurs d’activités.

Zouaoui, a également signalé que les demandeurs d’emploi dont les dossiers de candidature ont été acceptés participeront à une formation sur l’accès au marché de l’emploi afin de les préparer aux entretiens d’embauche avec les entreprises qui seront à la recherche de compétences dans ce salon, ajoutant qu’environ 1000 dossiers de candidatures seront acceptés.

“Cette formation aura lieu entre le 14 et le 18 octobre courant au centre “Dar El Arabi” relevant de l’UTSS, au gouvernorat de la Manouba”, a-t-elle précisé.

Le Centre italien d’études et de formation pour le développement organisera également, le 23 octobre courant, une journée porte ouverte au profit des jeunes et comprendra des ateliers s’articulant sur l’accès au marché d’emploi à travers les réseaux sociaux et des communications sur les contrats de travail.