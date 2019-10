Bonne nouvelle pour les amoureux de la marque BMW : la société Ben Jemaâ Motors, importateur officiel des marques BMW et MINI en Tunisie, annonce l’ouverture des précommandes de la nouvelle BMW Série 1 sur le marché tunisien. Ce modèle compact est prêt à la commercialisation dans les showrooms de Ben Jemâa Motors à Tunis ainsi que chez son agent agréé Baccouche Automobiles à Sousse.

La nouvelle BMW Série 1 : Une authentique BMW, au caractère bien affirmé

La troisième génération de la BMW Série 1 ouvre un nouveau chapitre dans l’histoire des modèles compacts Premium de la marque. Lors des cinq années de développement de la voiture, BMW a mis à profit l’expérience acquise ces dernières années en matière de transmission avant sur les autres modèles de la marque. La nouvelle BMW Série 1 offre ainsi une dynamique de conduite hors pair parmi les voitures à traction et établit de nouvelles références dans le segment des modèles compacts Premium.

Un design avant revisité avec une calandre BMW élargie.

L’avant de la voiture réinterprète le design emblématique de BMW. La double calandre, véritable signature stylistique de BMW, est plus large et plus imposante sur le nouveau modèle. Pour la première fois dans l’histoire de la gamme, les deux éléments de la calandre est jointe en son centre.

L’inclinaison des optiques de phare à l’avant confère à la voiture une allure jeune et audacieuse. Vu de côté, le profil « nez de requin » signe le style caractéristique de BMW. La taille généreuse des feux arrière scindés en deux renforce l’effet visuel de la ligne d’épaule à l’arrière. Leur design épuré et leur forme ramassée leur confèrent un style résolument moderne. Des lignes claires au tracé précis et des surfaces soigneusement sculptées confèrent à la BMW Série 1 une silhouette athlétique.

Un espace intérieur généreux

L’habitacle de la nouvelle BMW Série 1 est plus spacieux que celui de la génération précédente. À l’arrière, l’espace pour les jambes augmente de 33 mm. La hauteur sous pavillon gagne également 19 mm à l’arrière avec le toit ouvrant panoramique. L’espace pour les passagers s’élargit de 13 mm à l’arrière, et de plus de 42 mm à l’avant. Le volume du coffre est désormais de 380 litres (20 litres de plus par rapport à la génération précédente) et atteint 1 200 litres lorsque les sièges arrière sont rabattus. En outre, la largeur minimum du coffre à bagages augmente de 67 mm. L’ouverture électrique du hayon est proposée pour la première fois sur la BMW Série 1.

Architecture à transmission avant BMW moderne et motorisation innovante

La troisième génération de la BMW Série 1 marque l’avènement de l’architecture novatrice de transmission avant signée BMW sur le modèle compact premium de la marque. En matière de dynamique de conduite et d’espace intérieur, le nouveau modèle fait référence sur son segment. La technologie ARB fait son apparition sur un modèle à moteur thermique, contribuant à améliorer nettement la traction tout assurant un contrôle plus précis et plus rapide de la motricité.

Le dispositif ARB est idéalement complété par le système BMW Performance Control dont la voiture est également équipée de série. Ce système améliore l’agilité de la BMW Série 1 grâce à un freinage ciblé sur les roues à l’intérieur du virage pour assurer à la voiture un comportement neutre en virage. La BMW Série 1 est dotée de série d’un châssis doté d’un réglage dynamique et adapté en fonction de la motorisation, ou du châssis M Sport surbaissé de 10 mm.

Deux moteurs essence et transmission automatique

La société Ben Jemaâ Motors propose la nouvelle BMW Série 1 avec une motorisation 118i (consommation de carburant en cycle mixte : 5,3 – 5,0 l/100 km ; émissions de CO2 en cycle mixte : 121 g/km*) en deux finitions le business line et le Kit M.

Systèmes d’assistance à la conduite hérités des modèles haut de gamme

Les modèles compacts premium BMW Série 1 intègrent désormais de nombreux systèmes d’assistance à la conduite issus des gammes BMW qui sont dans des segments supérieurs du marché. Les images de la caméra et les données collectées par les radars et les capteurs à ultrasons sont utilisés pour surveiller l’environnement immédiat de la voiture et alerter le conducteur en cas de risque.

Aide au stationnement « Park Assist » avec assistant de marche arrière innovant « Auto- Reverse ».

La BMW Série 1 dispose d’une aide au stationnement, qu’il s’agisse des radars de stationnement Park Distance Control (PDC), de la caméra de recul ou du système Park Assist (de série dès la finition Business line), qui effectue automatiquement la manœuvre de stationnement dans des places parallèles ou perpendiculaires au sens de la marche, mais aussi les manœuvres pour sortir des places de stationnement parallèles.

L’offre optionnelle d’info-divertissement du nouveau système d’exploitation BMW OS 7.0, doté de la commande gestuelle (en option), utilise deux écrans contigus sur le combiné d’instruments, de 10,25 pouces de diagonale chacun, avec le concept de commande à bord BMW Live Cockpit Navigation Pro.

La nouvelle configuration (forme et disposition) de l’affichage reprend le design de la nouvelle grille de calandre BMW. L’écran tactile central est orienté vers le conducteur, comme c’est l’usage chez BMW, et est positionné de manière idéale dans son champ de vision. L’affichage tête haute couleur de 9,2 pouces, disponible en option pour la première fois sur la BMW Série 1, permet au conducteur de voir des informations sans quitter la route des yeux.

BMW Live Cockpit Navigation Pro, développé sur la base du nouveau système d’exploitation BMW OS 7.0, permet de disposer d’un système de commande et d’affichage entièrement numérique, avec deux écrans de 10,25 pouces, offrant un niveau maximal de connectivité et de personnalisation.

Parmi les fonctionnalités, il y a un système de navigation doté d’une fonction d’auto-apprentissage et un système multimédia avec disque dur.

La nouvelle BMW Série 1 est proposée en précommande en deux versions :

La finition Business line à partir de 132,800 DT TTC, La finition Kit à partir de 159,400 DT TTC.

