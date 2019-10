L’écrivain et l’intellectuel tunisien Mahmoud Messadi (1911-2004) vient d’être choisi par le comité d’organisation de la 5ème édition du Prix Katara pour le roman arabe, comme la personnalité de l’année.

Se déroulant du 13 au 16 octobre 2019 à la Maison de l’Opéra à Doha (Qatar), une exposition regroupant le parcours de Mahmoud Messadi sera organisée durant cette manifestation culturelle.

Selon un communiqué publié par le comité d’organisation, un colloque autour de l’écriture de Mahmoud Messadi sera aussi programmé avec la participation de l’écrivain tunisien Mahmoud Tarchouna et le chercheur algérien Abdelhak Belabed. Un livre regroupant les principaux étapes de la vie de Messadi sera publié en plus de la projection d’un documentaire évoquant son parcours culturel et politique.

Ministre de l’Education de 1958 à 1968, l’universitaire et écrivain Mahmoud Messadi a été aussi à la tête du ministère des Affaires culturelles de 1973 à 1976. Il a aussi présidé le Parlement tunisien de 1981 à 1987.

Ses œuvres les plus connues : “Le barrage” (Issodd, 1955), “Thoumma en isolement” (1972), “Naissance de l’oubli” (1974) et “Jour d’Imrâne” (2002).