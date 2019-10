Placée sous le haut patronage du président de la République Emmanuel Macron et soutenu par des ministères de l’Economie et des Finances, de l’Europe et des Affaires étrangères, la première édition d’Ambition Africa avait rassemblé, en 2018, plus d’un millier de participants français et africains venus de 38 pays d’Afrique.

Le forum « Ambition Africa » est devenu le rendez-vous annuel incontournable des relations économiques et commerciales franco-africaines en présence de ministres, ambassadeurs, intervenants de haut niveau et de délégations d’entreprises venant de l’ensemble du continent africain.

«La Tunisie a un positionnement géographique et économique très tourné vers l’Afrique d’un côté, et vers la France de l’autre, si bien que la participation d’entreprises tunisiennes à Ambition Africa est très attendue», affirme Olivier PRADET, directeur du bureau Business France en Tunisie.

En effet, les entreprises tunisiennes sont invitées à participer à la 2ème édition de ce forum économique et commercial, qui se déroulera à Paris, les 30 et 31 octobre 2019. Il s’articulera autour d’une séance plénière -en présence d’officiels français et africains-, d’ateliers thématiques sectoriels et transversaux, de rendez-vous d’affaires ciblés au format B2B, d’un village d’experts et de moments plus festifs de mise en réseau.

Pour en savoir plus, le site du forum : www.ambition-africa.com

Ou adresse mail : presse.tunis-amba@diplomatie.gouv.fr