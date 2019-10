La Banque européenne d’investissement (BEI) vient de signer un contrat de financement avec l’institution de microfinance tunisienne ” Enda Tamweel ” pour un prêt de 8,5 millions d’euros (soit environ 26 millions de dinars).

L’objectif dudit prêt est de soutenir le micro-entreprenariat et promouvoir l’inclusion financière chez les jeunes, les femmes, et les clients issus des zones rurales défavorisées, explique la BEI dans un communiqué publié lundi 30 septembre.

Pour Dario Scannapieco, vice-président de la BEI, “l’amélioration de l’accès aux financements pour les micro-entrepreneurs permettra de stimuler la croissance des micro entreprises, maintenir l’emploi et contribuer à l’essor du secteur privé dans les communautés les plus pauvres et vulnérables notamment en milieu rural”.

Quant au président du Conseil d’administration de Enda Tamweel, Slaheddine Ladjimi, il a indiqué que “ce financement confirme la relation de partenariat privilégié que nous entretenons avec la BEI. C’est un accord qui vient également réaffirmer notre engagement profond pour l’inclusion financière des populations vulnérables et pour la promotion de l’auto-entrepreneuriat à travers le renforcement de l’accès aux microcrédits”.

Ce prêt a été signé dans le cadre de l’Initiative Résilience économique (IRE) mise en place par la BEI afin de soutenir une croissance durable, les infrastructures vitales et la cohésion sociale dans les pays du voisinage méridional et des Balkans occidentaux.

L’IRE fait partie de la réponse commune de l’Union Européenne (UE) aux défis que représentent les déplacements forcés et les migrations. Elle est mise en œuvre en étroite collaboration avec les Etats membres de l’UE, la Commission européenne, les bailleurs de fonds et d’autres partenaires.

Le mandat de l’IRE dédié à la microfinance est un dispositif visant à soutenir l’inclusion financière des populations les plus vulnérables.

Enda Tamweel est une société anonyme tunisienne de microfinance, dont la mission est de soutenir l’inclusion économique et sociale des populations vulnérables, notamment, en zones rurales, contribuant ainsi au développement économique du pays. Les ressources mises à disposition par la BEI pourraient financer plus de 26 000 bénéficiaires finaux.