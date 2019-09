TOPNET, le 1er fournisseur de Services Internet en Tunisie, vient d’annoncer le lancement de sa nouvelle plateforme Chatbot « AMINOS ».

Cette plateforme permet de répondre aux questions des clients facilement, 24h/24 et 7j/7 afin de les aider à profiter pleinement des avantages des offres de TOPNET et à résoudre rapidement les problèmes techniques qu’ils pourraient rencontrer.

Ce Chatbot, conçu en collaboration avec le groupement 2CS et Vneuron, représente le premier outil conversationnel spécialisé dans l’internet en Tunisie.

Simple d’accès et intuitive, la plateforme est accessible par l’ensemble des clients de Topnet depuis leur messagerie Facebook et prochainement via l’espace client, le site web topnet.tn ainsi que l’application mobile Topnet App.

Le Chatbot Aminos de TOPNET, qui s’inscrit dans la stratégie de transformation digitale adoptée par cette entité, vise à améliorer l’expérience client de ses abonnés, il est accessible 24h/24, 7j/7 via l’application Facebook Messenger sur la page m.me/topnet.officiel.